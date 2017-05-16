Волгоградские тхэквондисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы

В соревнованиях, которые проходили в Молдове, принимали участие 400 спортсменов по трем возрастным категориям: 12-14 лет, юниоры (15-17 лет) и взрослые тхэквондисты.
Капитан женской юниорской команды Лилия Саматова взяла «золото» в личном первенстве в весе до 58 кг, выиграв 4 поединка с соперницами из Молдавии, Румынии, Казахстана и России.
Копилку юной тхэквондистки также пополнили награды высшей пробы за победу в командном хъёнге и командном спарринге, сообщили в областном комитете физической культуры и спорт.
Три медали на европейских стартах завоевал и Александр Кузьминых. Он стал третьим в личном спарринге в весе до 63 кг и в хьенге, демонстрируя формальный комплекс показательных упражнений на технику тхэквондо. Золотую медаль волгоградец выиграл вместе с ребятами по сборной в дисциплине командный хъёнг.