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Волгоградские тхэквондисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Волгоградские тхэквондисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы
Сегодня, 12:48СпортФото: cheltv.ru
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