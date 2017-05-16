Волгоградские тхэквондисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы

Молодые спортсмены Лилия Саматова и Александр Кузьминых выступали в составе российской сборной и завоевали 4 «золота» и 2 «бронзы» на двоих.

В соревнованиях, которые проходили в Молдове, принимали участие 400 спортсменов по трем возрастным категориям: 12-14 лет, юниоры (15-17 лет) и взрослые тхэквондисты.

Капитан женской юниорской команды Лилия Саматова взяла «золото» в личном первенстве в весе до 58 кг, выиграв 4 поединка с соперницами из Молдавии, Румынии, Казахстана и России.

Копилку юной тхэквондистки также пополнили награды высшей пробы за победу в командном хъёнге и командном спарринге, сообщили в областном комитете физической культуры и спорт.