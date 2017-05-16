Волгоградские гандболистки на российском чемпионате только пятые

Сегодняшний результат оказался хуже, чем в прошлом году. Тогда женское гандбольное «Динамо» было четвертой командой страны.

В нынешних национальных соревнованиях волгоградские девушки сражались за награды с 11 клубами высшего гандбольного дивизиона. Судьба команды была решена уже практически на стадии четвертьфинала, где она уступила краснодарскому «Динамо».

После этого поражения подопечные Виктора Рябых всеми силами старались удержаться в пятерке сильнейших. И им это удалось.