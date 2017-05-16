Волгоградские гандболистки на российском чемпионате только пятые

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Сегодняшний результат оказался хуже, чем в прошлом году. Тогда женское гандбольное «Динамо» было четвертой командой страны.
В нынешних национальных соревнованиях волгоградские девушки сражались за награды с 11 клубами высшего гандбольного дивизиона. Судьба команды была решена уже практически на стадии четвертьфинала, где она уступила краснодарскому «Динамо».
После этого поражения подопечные Виктора Рябых всеми силами старались удержаться в пятерке сильнейших. И им это удалось.
Как сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту, девушки от своих соперниц больше не потерпели ни одного поражения. Волгоградки дважды вырвали победу у «Ставрополья-СКФУ» и также результативно провели две встречи с действующими отечественными чемпионами «Астраханочкой», победив их как на своей арене, так и в гостях.
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