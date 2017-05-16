В волжской мэрии 80 школьникам вручили золотые значки ГТО
Сегодня, 07:13СпортСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации города Волжского/ admvol.ru
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В понедельник, 22 мая, в администрации Волжского состоялось вручение городским школьникам золотых значков ГТО и удостоверений к ним.
В 2017 году в сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие более 4 тысяч юных волжан. 80 из них показали самые высокие результаты, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.
Наибольшее количество «золотых спортсменов» – 17 человек – оказалось в школе №30. По девять отличников спорта – в школах №№35 и 37.
В волжской мэрии напомнили, что обладатели золотых значков ГТО имеют льготы, в том числе возможность получения дополнительных баллов при поступлении в вузы.
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