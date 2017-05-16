Под Волгоградом по бездорожью проедут внедорожники

27 мая в Городищенском районе пройдет очередной джип-спринт «Генералы песчаных карьеров-2017»

Гонки по бездорожью на этот раз пройдут по трассе вблизи поселка Гумрак. Специфический ландшафт близ поселка Гумрак сделает гонку захватывающей и для ее участников и для зрителей.

Как сообщили организаторы трофи-рейда -«Волгоградский клуб автомобильного спорта» - трасса будет сложной и интересной для всех классов машин. Мощные тюнингованные внедорожники искупаются в грязевых ямах, проплывут по воде и посоревнуются на скоростных участках. Зрители будут располагаться на возвышенности, на безопасном расстоянии от трассы.