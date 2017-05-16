«Дни футбола» в Волгограде пользовались бешеной популярностью

Волгоград вошел в пятерку городов, включенных в программу роад-шоу, посвященного Кубку Конфедераций FIFA 2017, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете ЧМ-2018.
Организатором дней футбола стала компания «Хёндэ Мотор», официальный спонсор FIFA. Поэтому подарки особо активным болельщикам были не только дорогие, но и ценные, среди них не только футбольные сувениры, но и официальные мячи «турнира чемпионов», а также билеты на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017. Кому-то повезло, и он будет болеть за сборную России с трибуны стадиона, а не в переполненном спорт-баре.
Турнир стартует 17 июня. Игры пройдут в крупнейших и красивейших городах страны - Москве, Питере, Сочи и Казани. Спортивное мероприятие пройдет под девизом «Футбол чемпионов. Мечта болельщиков», а сыграют в нем команды России, Германии и чемпионы всех шести конфедераций FIFA.