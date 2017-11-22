«Программы смерти»: прием допинга не проходит для спортсменов бесследно

Использование спортсменами стимулирующих препаратов, стероидов для наращивания мышечной массы и других «чудо-порошков», позволяющих добиваться успехов на соревнованиях, мало того что незаконно, но еще может привести к смерти.

На самом деле проблема допинга не нова. В истории спорта еще с позапрошлого века известны случаи, когда погоня за высокими результатами оборачивалась летальными исходами. Один из первых, о котором заговорила общественность, – гибель велосипедиста Линтона в 1886 году, пишет газета «Советский спорт».

Но сколько бы потом не писали о вреде стимулирующих препаратов, и по сей день на фармакологический крючок попадаются многие спортсмены. В настоящее время, согласно международной статистике, применение допинга наиболее характерно для бодибилдинга. Около 90% спортсменов принимают различные стероиды. Затем идут велоспорт, плавание, лыжные гонки, тяжелая и легкая атлетика.

С успехами «фармакологии» специалисты связывают и высокие результаты тяжелоатлетов в 70-80-е годы, благодаря приему стероидов. А в 90-е бегуны на длинные дистанции вышли на новый уровень, используя эритропоэтин.

Однако, употребляя запрещенные препараты, зачастую «прописанные» своими тренерами и врачами, спортсмены становятся участниками «программы смерти». Они не отдают себе отчета, что каждый из видов допинга оставляет серьезный след в организме и подрывает здоровье.

В Турции этой осенью от цирроза печени скончался легендарный тяжелоатлет Наим Сулейманоглу. И хотя его за руку никогда не ловили, многие считают, что причиной смерти стал допинг, от которого как раз больше всего страдает печень.

Среди наиболее известных видов допинга, опасных для спортсменов, «Советский спорт» называет эритропоэтин, который ведет к нарушениям в системе кровоснабжения головного мозга и сердца. В этот список попали диуретики (ацетазоламид, фуросемид, триамтерин), вызывающие сбой обмена некоторых веществ в организме спортсмена.

Анаболические стероиды (станозолол, тестостерон, метенолон) становятся причиной заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем и даже расстройства психики.

Издание напоминает об опасности использования стимуляторов психической деятельности (амфетамин, кокаин, эфедрин), которые разрушают отдельных органы, вызывают наркотическую зависимость и даже летальные исходы от передозировки. При приеме такого известного наркотического анальгетика как морфий спортсмены теряют способность объективно оценивать опасность из-за приступов необоснованной радости и эмоционального подъема.

Еще одна беда в спорте – использование бета-блокаторов, передозировка которых влечет за собой возникновение серьезных проблем с сердцем: резкое снижение давления, аритмию.

Причем, стимулировать организм спортсмена для достижения результатов можно и без всех перечисленных химических препаратов – потенциальных «убийц». Об этом в интервью газете «Советский спорт» заявил профессор МГМУ им. Сеченова Евгений Ачкасов.

«Есть масса альтернативных вещей, которая используется в спортивной медицине для восстановления после нагрузок. К примеру, различные процедуры, которые создают эффект, сходный с эффектом от мельдония. Есть наружная контрпульсация, которая повышает ресурсы сердечно-сосудистой системы и увеличивает кровоснабжение мышц, есть криосауны, кислородная терапия, гипероксия и так далее. Благодаря им идет непосредственно насыщение крови кислородом. Все это разрешено и используется, у нас есть оборудование. Но однозначно то, что спорту необходимо постоянно искать новые пути поддержи здоровья спортсменов с учетом запредельных физических нагрузок, это правильно», – утверждает профессор.

Он напомнил, что приобретать спортивное питание необходимо только у известных и проверенных поставщиков, а не покупать на рынке, в интернете или каких-то магазинах.