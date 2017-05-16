В Волжском прошли соревнования трассовых моделей
Сегодня, 12:59СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: chel.aif.ru
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Более двадцати юных спортсменов выпустили на импровизированную трассу ДОСААФ самодельные автомобили.
В соревнованиях приняли участие волжане - воспитанники тренера Александра Стаценко, а также ребята, занимающиеся в кружке «Автомоделирование» на станции юных техников Красноармейского района Волгограда под руководством Алексея Худенко.
На трэк ребята выпустили модели классов ES-24U, Production-32 и Production-24, каждая из которых была собрана вручную.
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