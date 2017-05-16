В Волжском прошли соревнования трассовых моделей

Более двадцати юных спортсменов выпустили на импровизированную трассу ДОСААФ самодельные автомобили.

В соревнованиях приняли участие волжане - воспитанники тренера Александра Стаценко, а также ребята, занимающиеся в кружке «Автомоделирование» на станции юных техников Красноармейского района Волгограда под руководством Алексея Худенко.