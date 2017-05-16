Шахматист Данила Павлов привез домой золотую медаль Евро-2017

Волгоградский шахматный вундеркинд в очередной раз продемонстрировал свои таланты на лично-командном чемпионате Европы по решению шахматных композиций.

Около сотни шахматистов из 14 стран в командном зачете прошли 6 сложнейших испытаний, сражаясь с виртуальным противником и, конечно, между собой. Лидерство одержала команда из Польши, вторыми стали сербские шахматисты, а российский квартет, в состав которого вошел и волгоградец Данила Павлов, забрал бронзовые медали.

Но эта награда для 15-летнего воспитанника ДЮСШ №20 и победитель юношеского первенства мира-2016 не стала последней. При подсчете баллов и выявлении сильнейших в личном первенстве среди молодых юниоров и взрослых профессионалов Данила Павлов стал победителем.