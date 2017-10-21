Дебют Павлова: «Ротор» не пропустил, выиграл и ушел с последнего места

У Сергея Павлова было всего лишь три дня для знакомства с новым коллективом и подготовки команды к важнейшему матчу с конкурентом за место в ФНЛ - «Томью».

Новый наставник волгоградцев не стал сильно «перетряхивать» состав и отдал предпочтение тем же игрокам, которым доверял Валерий Есипов, лишь слегка изменив игровую схему.

Настрой хозяев был запредельный, и именно излишнее рвение и ответственность подводили игроков «Ротора» в первом тайме – на подходе к гостевым воротам каждый раз не хватало точности в передачах или везения. «Томь» периодически огрызалась – ей очки сейчас нужны не меньше «Ротора».

Во втором тайме «Ротор» усилил давление, но в одной из контратак гости едва не свели на нет все старания подопечных Павлова – ворота хозяев спас вратарь Кобзев.

Матч, казалось, катился к нулевой ничьей, когда на 78-й минуте в ворота гостей был назначен опасный штрафной. Техничный удар Сысуева в обвод стенки, и мяч затрепыхался в сетке ворот «Томи». Гостям ничего не оставалось, как начать прессинговать и нарушать правила. На 83-й минуте капитан «Томи» Войдель получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Томичам пришлось оголить свои тылы и в меньшинстве попытаться отыграться. Но «Ротор» поймал соперника на контратаке – на 85-й минуте Колычев поставил точку в этом матче – 2:0. Таким образом первый же матч Сергея Павлова оказался победным.