«Ротор-Волгоград» вырвал победу у махачкалинского «Легион Динамо»

То, что волгоградская команда настроена серьёзно и только на победу, стало ясно с первых минут. Игроки «Ротора» начали первый тайм уверенно, разыгрывая комбинации одну за другой.
Результат не заставил себя долго ждать: на 6-й минуте счет открыт благодаря Александру Сидоричеву. Следующая волна оваций прокатывается по стадиону через 5 минут - Сергей Сечин удваивает счет.
Первый тайм для волгоградцев стал «урожайным». До перерыва с интервалом в две минуты в воротах соперника мяч побывал еще дважды. Авторами голов стали Евгений Стуканов - на 27 минуте, а еще через 2 минуты отличился капитан Алексей Жданов. На перерыв команды уходили при счете 4:0 в пользу «Ротора».
Красивую, зрелищную игру команды продемонстрировали и в следующие 45 минут. После разговора с наставником хозяева поля стали отыгрывать голы. Кадимов сокращает разрыв 1:4, но волгоградские футболисты возвращают разницу на 73-й минуте - с одиннадцатиметрого штрафного Жданова поражает ворота махачкалинского «Динамо».
Точку в матче ставит игрок махачкалинцев Саадуев - 5:2 , и этот счёт становится финальным в матче.
За два тура до завершения нынешнего сезона волгоградский «Ротор» с 61 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице второго дивизиона зоны «Юг». Следующий матч 28 мая против ставропольского «Динамо» наша команда проведет на домашней арене.