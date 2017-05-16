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«Ротор-Волгоград» вырвал победу у махачкалинского «Легион Динамо»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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«Ротор-Волгоград» вырвал победу у махачкалинского «Легион Динамо»
Вчера, 22:08СпортАвторы: Светлана Алекбарова, Марина СабадашФото: vk.com/rotorfc
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