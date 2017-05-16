«Ротор-Волгоград» вырвал победу у махачкалинского «Легион Динамо»

Выездной матч, который прошел сегодня в столице Дагестана, завершился с разгромным счётом - 5:2 в пользу «Ротора». Впрочем, другого результата в игре с аутсайдерами второго дивизиона зоны «Юг» болельщики и не ждали.

То, что волгоградская команда настроена серьёзно и только на победу, стало ясно с первых минут. Игроки «Ротора» начали первый тайм уверенно, разыгрывая комбинации одну за другой.

Результат не заставил себя долго ждать: на 6-й минуте счет открыт благодаря Александру Сидоричеву. Следующая волна оваций прокатывается по стадиону через 5 минут - Сергей Сечин удваивает счет.

Первый тайм для волгоградцев стал «урожайным». До перерыва с интервалом в две минуты в воротах соперника мяч побывал еще дважды. Авторами голов стали Евгений Стуканов - на 27 минуте, а еще через 2 минуты отличился капитан Алексей Жданов. На перерыв команды уходили при счете 4:0 в пользу «Ротора».

Красивую, зрелищную игру команды продемонстрировали и в следующие 45 минут. После разговора с наставником хозяева поля стали отыгрывать голы. Кадимов сокращает разрыв 1:4, но волгоградские футболисты возвращают разницу на 73-й минуте - с одиннадцатиметрого штрафного Жданова поражает ворота махачкалинского «Динамо».

Точку в матче ставит игрок махачкалинцев Саадуев - 5:2 , и этот счёт становится финальным в матче.