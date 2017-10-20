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В Волгограде в состязаниях по рукопашному бою победили бойцы СОБРа «Вектор»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде в состязаниях по рукопашному бою победили бойцы СОБРа «Вектор»

Сегодня, 17:45СпортСтанислав ЛопатинФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области
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