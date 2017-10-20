В Волгограде в состязаниях по рукопашному бою победили бойцы СОБРа «Вектор»
Сегодня, 17:45СпортСтанислав ЛопатинФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области
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В Волгограде областное Управление Росгвардии организовало соревнования по рукопашному бою. В них приняли участие сотрудники всех структурных подразделений.
Состязания среди росгвардейцев проходили в зале борьбы городского стадиона «Динамо». Участие в них приняли 80 человек.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, призовые места в личном первенстве разыгрывались в различных весовых категориях от 65 до 95 кг и свыше.
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области
Победителем в первой категории стал сотрудник ОМОНа Управления Росгвардии Антон Ляпин. Остальные пять первых мест разделили между собой бойцы СОБРа «Вектор».
В общекомандном зачете также победили сотрудники СОБРа «Вектор». На втором месте – бойцы ОМОНа. Бронзовым призером стала команда ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области».
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