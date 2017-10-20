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Наталья Вихлянцева штурмует теннисный «Кубок Кремля»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Наталья Вихлянцева штурмует теннисный «Кубок Кремля»

Сегодня, 10:40СпортВиталий КошелевФото: https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%E2%E8%F5%EB%FF%ED%F6%E5%E2%E0&section=search&z=photo-59572016_456241434%2Falbum-59572016_00%2Frev
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