Наталья Вихлянцева штурмует теннисный «Кубок Кремля»

Волгоградка, которую специалисты называют надеждой российского тенниса и восходящей звездой мирового, середину сезона, начиная с весеннего отрезка на американском харде, провела невыразительно.

Настоящим достижением стал только выход в финал крупного теннисного турнира в Хертогенбоше. Но в концовке сезона Наталья, похоже, намерена наверстать упущенное.

Если на прошлой неделе в австрийском Линце Вихлянцева обидно оступилась в матче с румынкой Сораной Кирстей, проиграв сумасшедший тай-брейк первого сета со счетом 16:14, то накануне вечером на домашнем турнире в Москве, наоборот, проявила волю к победе, в трех сетах переиграв опытную француженку Ализе Корне. Матч, продолжавшийся три часа и больше походивший на марафон, завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу волгоградки. В 3-м сете Наталья проигрывала 3:1, но сумела взять пять геймов подряд и оформила выход в полуфинал «ВТБ Кубок Кремля».

На послематчевой пресс-конференции Наталья Вихлянцева отметила, что ей очень комфортно играть во-первых, в зале на харде, а во-вторых - при своих болельщиках, перед глазами близких тебе людей. Кроме того, Вихлянцева призналась, что, зная французский, по репликам Корне могла «читать» ее состояние и взять игру в свои руки.