В Волгограде юные футболисты устроили массовое побоище во время матча

Во время матч первенства МОА «Черноземье» среди юношей 2001 года рождения футболисты «Ротора» и «Олимпии» на несколько минут превратили газон футбольного поля в восьмиугольник ММА по боям без правил.

Инцидент случился в середине второго тайма после того, как «Ротор-Волгоград» пропустил от «Олимпии» второй гол и стал уступать с разницей в два мяча - (0:2).

Тренер «Ротора» Валентин Парри собрал всю команду рядом с угловым флажком и попытался настроить юных игроков на мужскую борьбу. Однако, по всей видимости, игроки проигрывающей команды восприняли призыв своего тренера не совсем верно. Вместо повышенной самоотдачи и борьбы за каждый мяч форвард «Ротора» нанес удар ногой исподтишка защитнику «Олимпии». А когда арбитр показал за подлый прием красную карточку, юный хулиган набросился на соперника с кулаками. Далее эмоции настолько захлестнули игроков обеих команд, что наблюдая за происходящим можно было рисовать картину маслом «Кулаки на Волге».

Фото: "Волга-Медиа"

Разнимать футболистов пришлось арбитрам, родителям, тренерам и даже врачам команды. Спортивные журналисты отмечают, что тренер «Ротора» почему-то наблюдал за происходящим со стороны, а когда драку остановили, Парри увел команду с поля, не дожидаясь решения арбитра. По одной из версий, хотя активную фазу драки и спровоцировал форвард «Ротора», но это была его ответная реакция на предыдущие эпизоды, где ему досталось от защитников соперника.