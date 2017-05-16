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В трех шагах от ФНЛ: завтра «Ротор» сыграет на выезде
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Фото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
В трех шагах от ФНЛ: завтра «Ротор» сыграет на выезде
Сегодня, 14:14СпортАвтор: Сергей Матанцев
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