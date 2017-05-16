В трех шагах от ФНЛ: завтра «Ротор» сыграет на выезде

В трех шагах от ФНЛ: завтра «Ротор» сыграет на выезде

Завтра в рамках 28 тура первенства России среди команд клубов ПФЛ в зоне «Юг» футболисты волгоградского «Ротора» сыграют в Махачкале с местным клубом «Легион-Динамо».

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Этот дагестанский клуб в настоящий момент занимает последнюю строчку турнирной таблицы. Потому предположим, что справиться с ним для футболистов «Ротора» вполне по силам. Тем более, что волгоградскому клубу нужна только победа.

До конца чемпионата у «Ротора» остались 3 игры, включая матч с «Легионом». Главные соперники волгоградцев – клуб «Армавир» и «Афипс», находящие на 2 и 3 строчках таблицы, завтра сыграют между собой. Для нашего клуба лучшим результатом станет поражение «Армавира» или ничья в этой встрече. Тогда «Ротор» получит больший запас по очкам.

Дальнейшее расписание игр определило в соперники «Ротору» клубы из Ставропольского края. В 29 туре волгоградцы дома сыграют с клубом «Динамо-Ставрополь», а еще через неделю в Пятигорске с местным «Машук-КМВ». Сейчас оба клуба расположились в нижней части турнирной таблицы.

В следующем туре соперниками «Армавира» и «Афипса» станут непредсказуемый «Биолог-Новокубанск» из поселка Прогресс и неуступчивая «Чайка» из села Песчанокопское. Результаты в этих матчах спрогнозировать очень сложно.

В споре бомбардиров зоны «Юг» безоговорочно лидирует волгоградец Алексей Жданов. Всего в чемпионате он забил 19 мячей, 5 из них с пенальти.