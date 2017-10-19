Юные волжане будут подтягиваться на турнике за современную модель Iphone

В поселке Краснооктябрьский города Волжского пройдут масштабные соревнования по подтягиванию на перекладине. У молодых людей, которые примут в них участие, есть возможность получить главный приз – современную модель Iphone.

Состязания будут проводиться среди юношей и девушек в двух возрастных категориях: 7-12 лет и 13-18 лет. Главное условие – надо подтянуться максимальное количество раз.

За правильностью выполнения упражнений будут наблюдать судьи – учителя физкультуры, а также инструкторы из городских спортучреждений и специалисты городского комитета по физической культуре и спорту, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.

Состязания пройдут с 25 по 27 октября на различных площадках рядом со школой №15. Финал состоится 8 ноября в 13:00 на новой спортплощадке, расположенной по адресу ул. Калинина, 2 – ул. Кошевого, 7. В настоящее время здесь завершается строительство площадки Елены Исинбаевой, а финалу соревнований как раз установят турники.

Победителей и призеров наградят грамотами и ценными призами. В их числе – подарочные сертификаты, беспроводные наушники, различные гаджеты. Самый сильный участник получит Iphone.