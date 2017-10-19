«Спартак-Волгоград» снова проиграл венграм и вылетел из Лиги Чемпионов

В гости к венгерскому «ОСК» (Orvosegyetem Sport Club) волгоградские ватерполисты пожаловали с призрачной надеждой отыграть домашнее поражение в 7 мячей и продолжить выступление в самом престижном европейском турнире.

Ситуацию осложняли травмы трех ведущих игроков, не добавляли уверенности и потери нескольких лидеров «Спартака-Волгоград» в межсезонье.

В результате встреча, как и в Волгограде 14 октября, снова прошла, что называется, в одни ворота. Наши ватерполисты проиграли все 4 периода и уступили 12:7 (4:2, 1:0, 4:3, 3:2).

Отметим, что в первой встрече волгоградцы также забили 7 мячей, но пропустили на два больше – 7:14, так что выступить в Будапеште удалось даже чуть лучше, но все равно два подряд разгромных поражения получились достаточно болезненными.