«Спартак-Волгоград» снова проиграл венграм и вылетел из Лиги Чемпионов
Ситуацию осложняли травмы трех ведущих игроков, не добавляли уверенности и потери нескольких лидеров «Спартака-Волгоград» в межсезонье.
В результате встреча, как и в Волгограде 14 октября, снова прошла, что называется, в одни ворота. Наши ватерполисты проиграли все 4 периода и уступили 12:7 (4:2, 1:0, 4:3, 3:2).
Отметим, что в первой встрече волгоградцы также забили 7 мячей, но пропустили на два больше – 7:14, так что выступить в Будапеште удалось даже чуть лучше, но все равно два подряд разгромных поражения получились достаточно болезненными.
Однако у «Спартака-Волгоград» еще возможность порадовать своих болельщиков во внутрироссийском первенстве, кроме того, подопечные Владимира Карабутова продолжат выступление в четвертьфинале Кубка Европы.
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