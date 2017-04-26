Юная волгоградка на стартах по парусному спорту выиграла «серебро»

Кубок России по парусному спорту в олимпийских и неолимпийских классах яхт собрал около трехсот участников из 40 российских регионов.

В акватории сочинского яхтклуба спортсмены разыграли между собой награды в 11-ти различных видах.

Воспитанница регионального ЦСП «Олимп» 14-летняя Ангелина Ломакина выступала здесь в новом для себя олимпийском классе яхт «Лазер 4.7» и стала второй, уступив спортсменке из Владивостока Марии Истратовой.

Отличный результат девушка показала и в регате, где соперничали 75 юных спортсменов. Юношам и девушкам предстояло 11 гонок по специально обозначенному «треугольному» маршруту, причем расстояние каждого заезда составляло около 10 километров.

Ангелина Ломакина в общем зачете кубковых соревнований завершила борьбу на 10-й позиции, оставив далеко позади более опытных спортсменов-юношей.