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Юная волгоградка на стартах по парусному спорту выиграла «серебро»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Юная волгоградка на стартах по парусному спорту выиграла «серебро»
Сегодня, 15:00СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: yugtimes.com
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