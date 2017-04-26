В Волжском на Центральном стадионе состоится футбольный фестиваль

В субботу, 20 мая, в Волжском в течение дня пройдет городской фестиваль по футболу.

Спортивный праздник будет организован в рамках Всероссийского дня массового футбола, пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.

Фестиваль начнется утром в 8-30 на основном поле Центрального стадиона с соревнований по мини-футболу «Родительские встречи». Затем после торжественной церемонии открытия организаторы проведут целый комплекс соревнований «Папа, мама, я – футбольная семья!».

В 11-30 на запасном поле стадиона начнется «Матч звезд» с участием ветеранов футбола, а в 18-00 пройдет мастер-класс игроков и тренеров для юных футболистов.

Фестиваль охватит также и новую часть Волжского. В детско-юношеской спортивной школе №3 в 8 часов утра для детей 2007-2009 годов рождения проведут открытый урок футбола. А уже с 11 часов дня начнутся игры первого городского этапа фестиваля «Локобол-2017», в которых примут участие подростковые команды из Волгограда, Дубовки и Ленинска.

В пять часов вечера на площадке перед административным корпусом Центрального стадиона состоится высадка дерева «Локобол», приуроченная ко дню массового футбола и году экологии. После этого организаторы подведут итоги и наградят участников фестиваля.

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