В Волгограде легкоатлеты разыграют Кубок Елены Исинбаевой

Всероссийские соревнования для спортсменов в возрасте 14-15 лет пройдут 27-28 мая в рамках программы Благотворительного фонда Елены Исинбаевой «Наша поддержка - их победы!»

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе фонда, основная цель состязаний - повысить уровень мастерства юных спортсменов и повысить привлекательность прыжков с шестом в России.

В программе соревнований- бег на 100, 200, 400, 800, 1500 метров, 110 и 300 метров с барьерами, эстафетный бег 4х100 метров, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту, толкание ядра и прыжки с шестом.