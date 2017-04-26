В Волгограде легкоатлеты разыграют Кубок Елены Исинбаевой
Сегодня, 11:34СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Всероссийские соревнования для спортсменов в возрасте 14-15 лет пройдут 27-28 мая в рамках программы Благотворительного фонда Елены Исинбаевой «Наша поддержка - их победы!»
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе фонда, основная цель состязаний - повысить уровень мастерства юных спортсменов и повысить привлекательность прыжков с шестом в России.
В программе соревнований- бег на 100, 200, 400, 800, 1500 метров, 110 и 300 метров с барьерами, эстафетный бег 4х100 метров, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту, толкание ядра и прыжки с шестом.
Соревнования на Кубок Исинбаевой включены во Всероссийский календарь легкоатлетических первенств. В них ежегодно принимают участие около 500 юных спортсменов, которых приветствуют знаменитые волгоградские олимпийцы Елена Слесаренко, Татьяна Лебедева, Максим Опалев, Лариса Ильченко.
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