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В Волгограде легкоатлеты разыграют Кубок Елены Исинбаевой
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волгограде легкоатлеты разыграют Кубок Елены Исинбаевой
Сегодня, 11:34СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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