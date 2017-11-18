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«Ротор» пропустил в добавленное время и уехал из Новосибирска с «баранкой»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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«Ротор» пропустил в добавленное время и уехал из Новосибирска с «баранкой»

Сегодня, 15:21СпортВиталий КошелевФото: ФК "Ротор-Волгоград" ВК/ https://vk.com/rotorfc?z=photo-36628907_456241267%2Falbum-36628907_00%2Frev
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