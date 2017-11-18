«Ротор» пропустил в добавленное время и уехал из Новосибирска с «баранкой»

Под руководством Сергея Павлова «Ротор» стал заметно больше уделять внимания обороне, которая сделалась труднопроходимой для соперников. Правда, такая «оптимизация» линии защиты сказалась на атаке.

Яркого футбола впереди стало меньше, как и забитых мячей. Особенно проявлена такая оборонительная модель в выездных матчах. Сегодняшняя встреча с «Сибирью» не стала исключением.

Хотя волгоградцы практически на равных контролировали мяч, за весь матч они лишь дважды по-настоящему серьезно угрожали воротам соперников. Это случилось уже во втором тайме, когда был нанесен первый удар по воротам хозяев. «Сибирь» атаковала гораздо чаще. Уже в первой 45-минутке голкиперу Кобзеву пришлось немало потрудиться, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. Отметим и достаточно жесткий характер матча. На двоих команды получили 6 желтых карточек - по 3.

Матч, казалось, катился к безголевой ничьей, но 92-я минута стала роковой для волгоградцев, которые до этого момента успешно отбивались. К последней атаке в матче подключился защитник «Сибири» Антон Полюткин, который и отправил мяч в ворота гостей.

После второго поражения кряду настроение волгоградских болельщиков нельзя назвать оптимистичным. В частности, в официальной группе «Ротор-Волгоград» во ВК, помимо жестких и нецензурных высказываний в адрес футболистов, выделялись такие эмоциональные реплики как «Здравствуй, дно!».