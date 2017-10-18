Сергей Павлов: «Волгоград - город, намоленный футболом, и я верю в команду»
- Первым делом нужно остаться в лиге ФНЛ, а после выйти в Премьер-лигу. Если бы такая задача не стояла, меня бы здесь не было. Волгоград – это футбольный город, он намоленный футболом, и, когда команда по-настоящему играет – стадион полный, в городе настоящий праздник. И я постараюсь эту задачу решить.
Павлов пообещал все свои знания и опыт «положить» на команду, которую ему доверили.
Отметим, что своими прямыми и искренними словами без лишнего пафоса, но и без боязливой осторожности новый наставник «Ротора» буквально за несколько минут вселил в присутствующих уверенность в светлое будущее волгоградского футбола. Остается надеяться, что оптимистичным настоем прониклись и футболисты, присутствовавшие в зале. В текущем году «Ротору», замыкающему сейчас турнирную таблицу лиги ФНЛ, остается провести еще 7 матчей, 5 из них - домашние. Все они пройдут на стадионе «Зенит». Ближайший - 21 октября с «Томью».
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