Сергей Павлов: «Волгоград - город, намоленный футболом, и я верю в команду»

Сергей Павлов, представленный сегодня в качестве нового главного тренера «Ротора», в самом начале своего приветственного слова обозначил задачу команды на текущий сезон и дальнейшую перспективу.

- Первым делом нужно остаться в лиге ФНЛ, а после выйти в Премьер-лигу. Если бы такая задача не стояла, меня бы здесь не было. Волгоград – это футбольный город, он намоленный футболом, и, когда команда по-настоящему играет – стадион полный, в городе настоящий праздник. И я постараюсь эту задачу решить.

Павлов пообещал все свои знания и опыт «положить» на команду, которую ему доверили.