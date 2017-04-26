Волгоградский боксер не пробился на юношеское Евро-2017, завоевав «бронзу»

В Оренбурге прошло юниорское первенство России по боксу среди 17-18-летнего национального резерва.

Ринг спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье» стал местом захватывающих поединков среди 200 претендентов на медали. В 10-ти представленных на турнире весовых категориях также разыгрывалась путевка в национальную сборную для поездки на Евро-2017, которое пройдет в октябре в Турции.

Выиграв бронзовую медаль в весе до 52 килограммов, представитель волгоградского филиала ЦСКА Дмитрий Шиповский в состав сборной, однако, не пробился.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, из первых двух спаррингов волгоградец вышел победителем и пробился в четвертьфинал, где взял верх над чеченским оппонентом Магомедом Шамсаевым и пробил себе путь в полуфинал. Но здесь, по мнению судей, лучшим оказался Артур Кыров из Питера.