Волгоградская байдарочница едет на молодежное первенство Европы-2017

Крупные национальные старты по гребле на байдарках и каноэ в возрастной группе до 24 лет принесли волгоградке Светлане Черниговской две медли.

Ведущие гребцы страны из более чем 20 регионов встретились на краснодарском озере Старая Кубань, чтобы побороться за место в национальной сборной, которая поедет на молодежный европейский форум. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе комитета по физической культуре, блестящее выступление нашей спортсменки гарантировало ей поездку в июне на молодежное первенство Европы-2017 по гребле в Белград.

Оба заезда для воспитанницы Олега Панкратова стали призовыми. Золотую медаль титулованная спортсменка выиграла в личной гонке на один километр,оставив далеко позади свою соперницу из Воронежской области.