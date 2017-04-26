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Волгоградская байдарочница едет на молодежное первенство Европы-2017
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Волгоградская байдарочница едет на молодежное первенство Европы-2017
Вчера, 14:06СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: glavred.info
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