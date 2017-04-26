В Волгограде пройдут «Дни футбола» перед Кубком Конфедераций FIFA

20 и 21 мая в Волгограде на площади Павших Борцов пройдут «Дни футбола», посвященные Кубку Конфедераций FIFA 2017.

В течение двух дней с 12 до 20 часов здесь будут работать различные футбольные площадки. Жители и гости города смогут поучаствовать в футбольном мини-турнире и попробовать переиграть профессиональных фристайлеров – исполнителей спортивных трюков.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, участникам футбольных конкурсов на площади Павших Борцов дадут возможность не только получить памятные подарки, но и выиграть билеты на один из матчей «турнира чемпионов».

Ранее аналогичный футбольный праздник уже состоялся в трех городах-организаторах чемпионата мира по футболу – в Сочи, Нижнем Новгороде и Казани. Из Волгограда роад-шоу отправится в Екатеринбург.