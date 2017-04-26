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В Волгограде пройдут «Дни футбола» перед Кубком Конфедераций FIFA
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волгограде пройдут «Дни футбола» перед Кубком Конфедераций FIFA
Вчера, 08:30СпортАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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