В Волгограде пройдут «Дни футбола» перед Кубком Конфедераций FIFA

В течение двух дней с 12 до 20 часов здесь будут работать различные футбольные площадки. Жители и гости города смогут поучаствовать в футбольном мини-турнире и попробовать переиграть профессиональных фристайлеров – исполнителей спортивных трюков.
Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, участникам футбольных конкурсов на площади Павших Борцов дадут возможность не только получить памятные подарки, но и выиграть билеты на один из матчей «турнира чемпионов».
Ранее аналогичный футбольный праздник уже состоялся в трех городах-организаторах чемпионата мира по футболу – в Сочи, Нижнем Новгороде и Казани. Из Волгограда роад-шоу отправится в Екатеринбург.
Сам турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи под девизом «Футбол чемпионов. Мечта болельщиков». Его участниками станут страна-хозяйка предстоящего турнира (Россия), действующий чемпион мира (Германия) и чемпионы всех шести конфедераций FIFA.