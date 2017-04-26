В лицее №5 прошел «Футбольный урок» в честь Кубка Конфедераций

18 мая в Волгограде, в МОУ «Лицей №5» им. Ю.А. Гагарина, прошла необычная акция - «Футбольный урок — навстречу Кубку Конфедераций FIFA 2017».

Этот проект сегодня состоялся одновременно во всех 11 городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

В волгоградском лицее №5 в «Футбольном уроке» приняли участие ученики 3-11 классов, которые посещают лицейскую футбольную секцию.

- У нас всегда, на протяжении всей истории нашего общеобразовательного учреждения, действовала футбольная секция, - говорит директор лицея № 5 Лариса Тропкина. - И наши юные спортсмены никогда ни с одной игры не уходили без наград.

В день, когда было намечено проведение «Футбольного урока», накрапывал дождь, но мероприятие не сорвалось — слишком долго его ждали ребята: ведь они могли увидеть «вживую», а не с экранов телевизора, игру настоящих спортсменов! В спортивном уроке капитан ФК «Ротор-Волгоград» Алексей Жданов и защитник Руслан Бесланеев провели для сборной лицея №5 предматчевую подготовку. А по ее завершению прошла товарищеская встреча профессиональных футболистов со сборной командой лицея, в которую вошли ребята разных классов и возрастов.

Судьей матча стал самый опытный игрок ФК «Ротор-Волгоград» Николай Олеников.