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В лицее №5 прошел «Футбольный урок» в честь Кубка Конфедераций
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В лицее №5 прошел «Футбольный урок» в честь Кубка Конфедераций
Сегодня, 13:54СпортАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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