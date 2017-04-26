Среднеахтубинский район принял ХI областную студенческую спартакиаду

Семь сборных вузовских команд и коллектив хозяев соревнований в количестве 200 человек на нескольких спортивных площадках боролась за медали в 9 видах программы.

Как рассказали в облкомитете по физической культуре и спорту, в программе летних молодежных игр - состязания в пляжном волейболе и стритболе, дартсе и пулевой стрельбе, легкоатлетической эстафете и гиревом спорте, перетягивании каната и настольном теннисе, а также в трех упражнениях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Несколько команд шли настолько близко друг к другу по очкам, что казалось, сложно будет определить фаворитов. Тем не менее при окончательном подсчете чемпионство оформила сборная физкультурной академии с перевесом всего лишь в два балла. Вторым призером летней спартакиады стали спортсмены из медакадемии, а бронзовые медали достались студентам-аграриям.