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Среднеахтубинский район принял ХI областную студенческую спартакиаду
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Среднеахтубинский район принял ХI областную студенческую спартакиаду
Сегодня, 17:32СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: oreluniver.ru
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