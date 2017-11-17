Елена Исинбаева назвала беспределом решение WADA в отношении РУСАДА

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая является членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) возмущена отказом международных спортивных чиновников восстановить нашу организацию в правах.

Такое решение в четверг, 16 ноября, было принято на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На своей странице в Instagram именитая спортсменка уже резко отреагировала на происходящее.

«Полный беспредел... Столько было проделано и все напрасно... Хотело ВАДА доступ к закрытым городам – пожалуйста, увеличить необоснованно бюджет в два раза? Конечно! Принять независимых экспертов ВАДА, которые контролируют и координируют деятельность РУСАДА за приличные деньги – конечно, пусть приезжают. Избрать независимого Генерального директора? Избрали. Исинбаева не может быть председателем наблюдательного совета? Конечно, я место уступлю... И так постоянно», – написала Елена Исинбаева, сравнивая ситуацию с бегом по замкнутому кругу, от которого результат все равно не меняется.

Критически отозвалась она и о докладе Ричарда Макларена, обвинившего в допинге российских спортсменов, который, по ее мнению приводит только догадки и предположения.

Чиновников WADA Олимпийская чемпионка считает «роботами, которые монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу».

Возмущение Елены Исинбаевой уже разделили многие ее подписчики в Instagram

«Какой ужас!!! Как же мне противно и тошно от такого беспредела хочется кричать и ругаться!!! Хочется развернуться и уйти!!!», – пишет пользователь под ником candy_knyaz.

«Мне просто интересно, РУСАДА же находится в прямом подчинении ВАДА, значит, ВАДА и несет ответственность за свой филиал в России. И с какой стати они пытаются переложить свои косяки на спортсменов и целое государство», – недоумевает iuriialeshkin.