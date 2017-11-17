Елена Исинбаева назвала беспределом решение WADA в отношении РУСАДА
Такое решение в четверг, 16 ноября, было принято на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
На своей странице в Instagram именитая спортсменка уже резко отреагировала на происходящее.
«Полный беспредел... Столько было проделано и все напрасно... Хотело ВАДА доступ к закрытым городам – пожалуйста, увеличить необоснованно бюджет в два раза? Конечно! Принять независимых экспертов ВАДА, которые контролируют и координируют деятельность РУСАДА за приличные деньги – конечно, пусть приезжают. Избрать независимого Генерального директора? Избрали. Исинбаева не может быть председателем наблюдательного совета? Конечно, я место уступлю... И так постоянно», – написала Елена Исинбаева, сравнивая ситуацию с бегом по замкнутому кругу, от которого результат все равно не меняется.
Ну, что я могу сказать про решение ВАДА в отношении восстановления соответствия РУСАДА @rusada_russia... Полный беспредел... Столько было проделано и всё напрасно...Хотело ВАДА доступ к закрытым городам – пожалуйста, увеличить необоснованно бюджет в два раза? Конечно! Принять независимых экспертов ВАДА, которые контролируют и координируют деятельность РУСАДА за приличные деньги – конечно, пусть приезжают. Избрать независимого Генерального директора? Избрали. Исинбаева не может быть председателем наблюдательного совета? Конечно, я место уступлю...И так постоянно. Только завершим выполнение критериев одной дорожной карты, так они нам новую присылают... Всё это напоминало бег по замкнутому кругу: делаешь, делаешь, а результат не меняется. А теперь о докладе Макларена и царапинах на бутылках сочинских допинг проб, доказывающих вину наших спортсменов... Мы обязаны признать работу человека, который в принципе ничего не доказал (весь его доклад основывается на догадках и предположениях). Все следственные эксперименты по повторному вскрытию банок он лично делал сам без свидетелей. Предполагаемые информаторы все засекреченные, якобы в целях их безопасности...То есть он говорит: я всё доказал, но каким путём и кто мне помогал я вам не скажу – это не безопасно для свидетелей. Очень легко всё доказывать с вымышленными людьми на па́ру. Мне лично, читавшей оба его доклада дважды не понятно, что именно мы должны признать. В докладе нет выводов вообще. Чего они от нас хотят? Может быть они сами не знают, просто как роботы монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу и всё... Царапины...а знаете ли вы, что передав весь биоматериал спортсменов после завершившихся Олимпийский игр на хранение ВАДА, ответственность за них несёт ВАДА И МОК. То есть теперь, по прошествию 3 лет, учитывая не простую политическую ситуацию в отношении России, они нам хотят сказать, что ответственность за царапины на банках несём МЫ... Ну, знаете ли, это уже перебор. Откуда мы знаем, что ВАДА с ними делало все эти годы? Где гарантии правильного хранения и отсутствие манипуляций с банками с их стороны?! Накипело...
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)
Критически отозвалась она и о докладе Ричарда Макларена, обвинившего в допинге российских спортсменов, который, по ее мнению приводит только догадки и предположения.
Чиновников WADA Олимпийская чемпионка считает «роботами, которые монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу».
Возмущение Елены Исинбаевой уже разделили многие ее подписчики в Instagram
«Какой ужас!!! Как же мне противно и тошно от такого беспредела хочется кричать и ругаться!!! Хочется развернуться и уйти!!!», – пишет пользователь под ником candy_knyaz.
«Мне просто интересно, РУСАДА же находится в прямом подчинении ВАДА, значит, ВАДА и несет ответственность за свой филиал в России. И с какой стати они пытаются переложить свои косяки на спортсменов и целое государство», – недоумевает iuriialeshkin.
«Полный беспредел!!!! Но опускать руки нельзя!», - считает подписчик под ником dr.efremov
+7 937 708 14 50