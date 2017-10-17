Волгоградские гандболистки одержали уверенную победу над москвичками

Накануне в Волгограде прошёл очередной матч чемпионата России по гандболу в женской суперлиге. Местный клуб «Динамо-Синара» принимал на своей площадке московский «Луч».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба, встреча завершилась победой «Динамо-Синары» со счётом 28:25. Несмотря на то, что в этом сезоне состав волгоградской команды оказался несколько ослаблен из-за ухода ряда опытных спортсменок, молодым «динамовкам» на этот раз удалось захватить инициативу и дать достойный отпор москвичкам.

С самого начала матча волгоградская команда взяла хороший темп игры и благодаря череде результативных атак обеспечила себе значительный перевес. К концу первого тайма «Динамо-Синара» уверенно опережала «Луч» со счётом 16:9.

После перерыва волгоградки несколько расслабились, и московские гандболистки немедленно этим воспользовались. Им удалось быстро отыграть несколько мячей, после чего между командами началась напряжённая борьба за каждый гол. В конце концов хозяйки площадки оказались всё же быстрее и слаженнее москвичек, что позволило им в итоге одержать победу.