Плавательный клуб «Альбатрос» отметил 25-летний юбилей

Клуб «Альбатрос», где занимаются дети от 10 месяцев, подростки, взрослые любители и даже профессионалы, главная водная спортивная площадка региона для подрастающего поколения.

Секции «Альбатроса» расположены сразу в четырех крупных плавательных бассейнах Волгограда: в академии физической культуры, «Искре» и двух бассейнах в Ворошиловском районе по адресам.

Именно здесь дети не просто учатся плавать. Лучшие волгоградские тренеры, а в ПК «Альбатрос» их трудиться 25, прививают ребятам необходимые навыки и то особое чувство к водной стихии, которое знакомо любому пловцу – от любителя до профессионала. К слову, кроме традиционного плавания, куда принимаются даже 10-месячные малыши, юные волгоградки могут выбрать для себя такое направление, как синхронное плавание.