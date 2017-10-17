Плавательный клуб «Альбатрос» отметил 25-летний юбилей
Секции «Альбатроса» расположены сразу в четырех крупных плавательных бассейнах Волгограда: в академии физической культуры, «Искре» и двух бассейнах в Ворошиловском районе по адресам.
Именно здесь дети не просто учатся плавать. Лучшие волгоградские тренеры, а в ПК «Альбатрос» их трудиться 25, прививают ребятам необходимые навыки и то особое чувство к водной стихии, которое знакомо любому пловцу – от любителя до профессионала. К слову, кроме традиционного плавания, куда принимаются даже 10-месячные малыши, юные волгоградки могут выбрать для себя такое направление, как синхронное плавание.
Всем посетителям тренеры гарантируют, как минимум, крепкое здоровье и хорошую физическую форму, а при хороших природных данных можно замахнуться даже на высокие спортивные достижения. И это не просто красивые слова. На днях плавательный клуб «Альбатрос» отметил 25-летний юбилей. Во время праздничных мероприятий в адрес тренеров и основателей клуба звучали слова благодарности от воспитанников. А это ни много ни мало – двое участников Олимпийских Игр, 4 мастера спорта международного класса, 22 мастера спорта и 45 кандидатов в мастера.
+7 937 708 14 50