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Плавательный клуб «Альбатрос» отметил 25-летний юбилей
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Плавательный клуб «Альбатрос» отметил 25-летний юбилей

Сегодня, 18:32СпортФото: http://www.pkalbatros.ru/7/fotogalereia.html?galAlbum=8
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