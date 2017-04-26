Волгоградец привез из Сочи Кубок страны по легкоатлетическим многоборьям

На первый старт летнего сезона на стадион адлерского спорткомплекса «Юность» съехались почти 200 спортсменов из 30-ти регионов России.

Всего мужчины и женщины в четырех возрастных первенствах разыграли между собой восемь традиционных медальных комплектов, сообщили в областном комитете физической культуры и спорта.

29-летний волгоградец Евгений Саранцев стал лучшим в беге на 100 метров, 110 с барьерами, 400 и 1500 метров, а также в метании диска, копья, толкании ядра, прыжках в длину, в высоту и с шестом. В десятиборье он показал наилучший результат, набрав 7984 очка.