Волгоградец привез из Сочи Кубок страны по легкоатлетическим многоборьям
17 мая, 14:41СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: news.rufox.ru
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На первый старт летнего сезона на стадион адлерского спорткомплекса «Юность» съехались почти 200 спортсменов из 30-ти регионов России.
Всего мужчины и женщины в четырех возрастных первенствах разыграли между собой восемь традиционных медальных комплектов, сообщили в областном комитете физической культуры и спорта.
29-летний волгоградец Евгений Саранцев стал лучшим в беге на 100 метров, 110 с барьерами, 400 и 1500 метров, а также в метании диска, копья, толкании ядра, прыжках в длину, в высоту и с шестом. В десятиборье он показал наилучший результат, набрав 7984 очка.
Это уже третье успешное выступление воспитанника Михаила Зацеляпина и Николая Каратаева после Кубко 2014 и 2015 гг. Теперь Евгению Саранцеву предстоит июньский чемпионат страны по легкоатлетическим многоборьям. На нем также выступит наш знаменитый спорттмен Илья Шкуренев.
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