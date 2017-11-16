FIFA начала продажу специальных билетов для пышнотелых болельщиков

Сегодня в полдень стартует второй этап продаж билетов на ЧМ-2018.

О его особенностях и необходимости приобретения паспорта болельщиков ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало ранее. В рамках каждого этапа – напомним, их всего будет три - поклонникам футбола предлагаются билеты для особой категории лиц (SAT).

Ими могут воспользоваться как пышнотелые болельщики и болельщицы, так и инвалиды, а также маломобильные группы населения.

Отметим, что стандартные кресла, например, на «Волгоград Арене», да и других стадионах, хотя и сделаны с комфортной мягкой спинкой, однако не очень широкие. Поэтому крупные фанаты футбола в силу особенностей физиологии попросту на них не поместятся. Для удобства болельщиков с избыточной массой тела предусмотрены специальные сектора. Они есть на всех без исключения стадионах, построенных для матчей ЧМ-2018, но расположение у них разное, в зависимости от проекта.

При этом по меркам FIFA лицо с избыточным весом считается таковыми в случае, если индекс его массы тела ( вес разделить на рост в квадрате) больше 35 . Такие толстяки и пампушки не только смогут сидеть с комфортом на широких креслах, для них, помимо всего прочего, будет организована упрощенная процедура входа на стадион.

Билеты для особой категории лиц распространяются также среди болельщиков в инвалидных колясках, тех, кто перемещается с собаками-поводырями, инвалидов и лиц, которым в силу маломобильности необходимо больше пространства для ног.

Заказ таких особенных билетов доступен на сайте FIFA. Для их бронирования необходимо выбрать опцию «Показать билеты для особой категории лиц» в форме онлайн-заявки, она расположена в форме заявки на странице «Выбор билетов» над перечнем предлагаемых билетных пакетов.