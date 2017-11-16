FIFA начала продажу специальных билетов для пышнотелых болельщиков
О его особенностях и необходимости приобретения паспорта болельщиков ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало ранее. В рамках каждого этапа – напомним, их всего будет три - поклонникам футбола предлагаются билеты для особой категории лиц (SAT).
Ими могут воспользоваться как пышнотелые болельщики и болельщицы, так и инвалиды, а также маломобильные группы населения.
Отметим, что стандартные кресла, например, на «Волгоград Арене», да и других стадионах, хотя и сделаны с комфортной мягкой спинкой, однако не очень широкие. Поэтому крупные фанаты футбола в силу особенностей физиологии попросту на них не поместятся. Для удобства болельщиков с избыточной массой тела предусмотрены специальные сектора. Они есть на всех без исключения стадионах, построенных для матчей ЧМ-2018, но расположение у них разное, в зависимости от проекта.
При этом по меркам FIFA лицо с избыточным весом считается таковыми в случае, если индекс его массы тела ( вес разделить на рост в квадрате) больше 35 . Такие толстяки и пампушки не только смогут сидеть с комфортом на широких креслах, для них, помимо всего прочего, будет организована упрощенная процедура входа на стадион.
Билеты для особой категории лиц распространяются также среди болельщиков в инвалидных колясках, тех, кто перемещается с собаками-поводырями, инвалидов и лиц, которым в силу маломобильности необходимо больше пространства для ног.
Заказ таких особенных билетов доступен на сайте FIFA. Для их бронирования необходимо выбрать опцию «Показать билеты для особой категории лиц» в форме онлайн-заявки, она расположена в форме заявки на странице «Выбор билетов» над перечнем предлагаемых билетных пакетов.
Во время регистрации лицам с избыточным весом будет необходимо предоставить подписанную справку от врача, в которой указан индекс массы тела. А покупатели билетов в категориях «Места для лиц в инвалидных колясках», «Упрощенный вход стандарт» и «Упрощенный вход с удобствами» должны иметь медицинскую справку или подтверждающие документы, которые являются общепринятыми и широко распространенными в стране, резидентом которой они являются.
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