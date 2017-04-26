Волгоградские кикбоксеры едут на чемпионат мира в Бразилию

Пять медалей разного достоинства привезли спортсмены волгоградской школы кикбоксинга с калининградского чемпионата, юниорского и юношеского первенства страны в разделе фулл-контакт с лоу-киком (полностью разрешенными ударами руками и ногами в верхнюю и нижнюю часть тела).

На российском чемпионате кикбоксеры бились еще и за возможность попасть в сборную для участия в чемпионате мира. За это на ринге сражались почти три с половиной сотни участников из 40 российских регионов. На арене Дворца спорта «Юность» волгоградскую команду поддерживал их тренер Дмитрий Соломин.

Первую награду взял еще совсем новичок на взрослых стартах Иван Авдеев, выигравший все четыре поединка в весовой категории до 63,5 килограммов рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в облкомитете по спорту. Таким образом, Иван не только заслужил звание Чемпион России, выиграл золотую медаль и получил путевку в сборную страны для участия в октябрьском чемпионате мира, который пройдет в бразильской Форталезе, но и был награжден специальным призом «За Волю к Победе». С титулом вице-чемпиона России-2017 и серебряной медалью вернулся домой Дмитрий Луняченко, выступавший в весе до 67 кг.