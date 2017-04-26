В Суперкубке по дворовому футболу в Волжском примут участие 150 команд

В вторник, 16 мая, на Центральном стадионе города Волжского в 13 часов стартует Суперкубок по дворовому футболу среди школьных команд.

Ожидается, что в ежегодном городском футбольном турнире на этот раз примут участие более 150 команд из городских общеобразовательных учреждений, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.

Игры продолжительностью по 5 минут будут организованы в трех возрастных группах: юноши 2001-2003 годов рождения, 2004-2006 годов рождения и 2007-2009 годов рождения, а также девушки 2006 года рождения и старше. Команды сыграют по кубковой системе – проигравшие выбывают, а победители продолжают сражаться за награды.

Фото: Пресс-служба администрации города Волжского, admvol.ru

Команды-победительницы будут отмечены кубками и грамотами. В каждой возрастной категории назовут «Лучшего игрока» и «Лучшего вратаря». Отличившиеся игроки получат призы от спорткомитета Волжского.