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В Суперкубке по дворовому футболу в Волжском примут участие 150 команд
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Суперкубке по дворовому футболу в Волжском примут участие 150 команд
16 мая, 07:14СпортАвтор: Станислав ЛопатинФото: chaikovskie.ru
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