«Спартак-Волгоград» проиграл дома 7:14 и может вылететь из Лиги Чемпионов

В рамках решающего третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ватерполистам «Спартак-Волгоград» достался соперник непростой, но вполне проходимый.

Клуб «ОСК» (Orvosegyetem Sport Club) из Будапешта по итогам прошлого сезона стал лишь третьим в чемпионате Венгрии, тогда как волгоградские ватерполисты завоевали во внутреннем первенстве золотые медали.

Матч начался крайне результативно и, к сожалению, в атаке блистали в основном гости. 3:5 после первого периода. В последующих двух ситуация не изменилась - 1:3 и 1:4 соответственно. Лишь в заключительной восьмиминутке волгоградцы сыграли на равных 2:2. Однако итоговый счет на табло – 7:14 оптимизма перед выездной игрой не внушает.