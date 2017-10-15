«Ротор-2» проиграл команде Павлюченко и прочно осел на дне таблицы

Фарм-клуб «Ротора»накануне провел очередной матч Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ с московским «Араратом». Новичок ПФЛ является главным претендентом на выход в первенство ФНЛ, где пока без особого успеха играет основная команда «Ротора».

Сенсации дублерам «Ротора» сотворить не удалось. Дубль нападающего хозяев Таймураза Тобоева в начале второго тайма с интервалом в две минуты принес «Арарту» очередные 3 очка. Волгоградцы же, имея всего 4 очка за 13 матчей и потерпев уже 11-е поражение в сезоне, прочно осели на дне турнирной таблицы. От 4-го места с конца подопечных Эвальда Фролова отделяет 10 очков. «Арарат» же, где играют такие возрастные «звезды», как Павлюченко и Лебеденко, уже на 12 очков оторвался от всех преследователей.