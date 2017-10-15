Есипов о волжском дерби: «Соперник обрушил на наши ворота «салют на 9 мая»

После неожиданного успеха в выездном матче с одним из лидеров первенства ФНЛ самарскими «Крыльями Советов» главный тренер «Ротора» в неплохом настроении пришел на послематчевую пресс-конференцию. Валерий Есипов рассказал, что доволен действиями своих подопечных только в первом тайме.

Во втором же волгоградцы прижались к своим воротам, и хозяева обрушили на них шквал атак.

Видео Видео: PFC Krylia Sovetov Samara, https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=PhjqlhYbidM

- Салют на 9 мая из штанг и перекладин, - сказал Есипов.

Он также заметил, что восторжествовала справедливость – в прошлых играх «Ротор» не реализовал огромное количество моментов, из-за чего недосчитался очков, теперь же свои шансы упустил соперник.