Есипов о волжском дерби: «Соперник обрушил на наши ворота «салют на 9 мая»
Во втором же волгоградцы прижались к своим воротам, и хозяева обрушили на них шквал атак.
- Салют на 9 мая из штанг и перекладин, - сказал Есипов.
Он также заметил, что восторжествовала справедливость – в прошлых играх «Ротор» не реализовал огромное количество моментов, из-за чего недосчитался очков, теперь же свои шансы упустил соперник.
Наставник «Ротора» также прокомментировал ряд жестких единоборств: это было настоящее дерби и никто себя не жалел и не убирал ноги. Есипов поблагодарил футболистов за самоотдачу и болельщиков, которые не оставляют команду в трудную минуту. Напомним, «Ротор» продолжает оставаться на последнем месте, однако всего одна победа способна поднять волгоградцев со дна турнирной и помочь уйти из зоны вылета.
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