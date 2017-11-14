За товарищеский матч с Россией Аргентина получит миллион долларов

В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу российской сборной требуется проверка своих сил в товарищеских и контрольных матчах с зарубежными командами. Но их организация не так проста, учитывая ценники, которые те выставляют.

Вот и переговоры о приезде 11 ноября сборной Аргентины в Россию матч-агентами велись больше года. Команда из Южной Америки не только получила право перед ЧМ-2018 одной из первых попробовать свои силы на газоне реконструированных «Лужников», но и смогла неплохо заработать, пишет газета «Советский спорт».

Изданию стало известно, что за матч против России Аргентина получит 1 млн долларов. Причем крупнейшему отечественному матч-агенту – компании Telesport – даже удалось получить «скидку».

«Обычно Аргентина просит 2 миллиона долларов за игру, однако для России цены была меньше, так как все национальные сборные счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира. Здесь экономическая составляющая выходит на второй план», – рассказал лицензированный ФИФА матч-агент Гильермо Тофони.

При выставлении внушительной суммы учитывалось и наличие главных звезд в составе команды. Одним из условий контракта был приезд и выход на поле Лионеля Месси. А это стоит дополнительных денег.

Гильермо Тофони объяснил, что если бы Месси ушел из сборной Аргентины, то в год команда теряла бы 10-12 миллионов долларов.

Впрочем, при таких матчах, которые вызывают аншлаг, и российская компания Telesport, которая организует все от и до, не остается в проигрыше. Прибыль приносят успешная билетная программа и реализация рекламных соглашений.

«У любого матча есть доход, который складывается из телевизионных прав, рекламы, спонсорских взносов и стадионной прибыли. Этот доход делят в некоей пропорции в зависимости от договоренности. Если один из участников матча принадлежит к ведущим командам, то ему достается большая часть. Но в минусе, как правило, никто не остается», – отметил руководитель компании Telesport Петр Макаренко.

И все-таки в случае сборной России не всегда бывает так гладко. К примеру, матч против Камеруна, который собрал всего 3,5 тысячи зрителей, оказался для Telesport убыточным.

После встречи с командой Аргентины российские футболисты во вторник, 14 ноября, выступят в товарищеском матче против Испании. Кстати, футбольные агенты сборной этой европейской страны запросили куда большую сумму – 1,5 млн евро, сообщает «Советский спорт».