«Ротор» приятно удивил и добыл ничью на выезде у лидера первенства ФНЛ

Все предматчевые расклады говорили о том, что хозяева поля (игра проходила в Самаре) являются явными фаворитами. «Крылья Советов» в этом году настроены выйти в Премьер-лигу и пока справляются с задачей, занимая второе место. У «Ротора» же предел мечтаний - выбраться со дна турнирной таблицы и сохранить прописку в ФНЛ.

На матч футболисты вышли в траурных повязках - все игры 18 тура начались с минуты молчания в память о скоропостижно ушедшем из жизни спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсания.

С первых минут волгоградцы дали понять, что легкой прогулки в этом матче у хозяев не получится. «Ротор» надежно защищался в обороне. Достаточно сказать, что самарские футболисты в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ ворот Кобзева. «Ротор» же, напротив, несколько раз потревожил голкипера «Крыльев Советов», а под занавес первой 45-минутки гости вышли вперед. На 41-й минуте точным ударом отметился Бирюков.

Во втором тайме проигрывающие хозяева насели на ворота волгоградцев, гостям приходилось буквально играть на отбой. Несколько раз «Ротор» выручил вратарь Кобзев, но даже он был бессилен, когда на 61-й минуте самарские футболисты сравняли счет – отличился Корниленко.