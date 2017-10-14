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«Ротор» приятно удивил и добыл ничью на выезде у лидера первенства ФНЛ
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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«Ротор» приятно удивил и добыл ничью на выезде у лидера первенства ФНЛ

Сегодня, 16:09СпортВиталий КошелевФото: https://vk.com/rotorfc?z=photo-36628907_456241056%2Falbum-36628907_00%2Frev
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