«Ротор» приятно удивил и добыл ничью на выезде у лидера первенства ФНЛ
На матч футболисты вышли в траурных повязках - все игры 18 тура начались с минуты молчания в память о скоропостижно ушедшем из жизни спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсания.
С первых минут волгоградцы дали понять, что легкой прогулки в этом матче у хозяев не получится. «Ротор» надежно защищался в обороне. Достаточно сказать, что самарские футболисты в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ ворот Кобзева. «Ротор» же, напротив, несколько раз потревожил голкипера «Крыльев Советов», а под занавес первой 45-минутки гости вышли вперед. На 41-й минуте точным ударом отметился Бирюков.
Во втором тайме проигрывающие хозяева насели на ворота волгоградцев, гостям приходилось буквально играть на отбой. Несколько раз «Ротор» выручил вратарь Кобзев, но даже он был бессилен, когда на 61-й минуте самарские футболисты сравняли счет – отличился Корниленко.
Оставшиеся 30 минут хозяева провели в беспрерывных атаках, но «Ротор» выстоял и увез из Самары такое необходимое очко, несмотря на добавленные судьей рекордные 7 минут. Ничья не позволила «Ротору» подняться со дна турнирной таблицы, однако отметим, что для выхода из зоны вылета волгоградцам достаточно добыть всего одну победу при условии осечки конкурентов.
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