Дождь и грязь не помешали проведению мотокросса в Волжском

В Волжском прошел V этап открытого чемпионата и первенства Волгоградской области по мотокроссу 2017 года.

Регистрация участников соревнований началась с 9 часов утра. Покорять мототрассу в парке «Волжский» на этот раз приехали 54 спортсмена из десятка городов страны.

Перед началом соревнований областное отделение ДОСААФ организовало для волжан День призывника - на развернутой недалеко от мототрека выставке молодежь могла ознакомиться с водолазным снаряжением, образцами оружия и техники, состоящей на вооружении российской армии.

Церемония открытия соревнований проходила под дождем, но он не помешал спортсменам демонстрировать свое мастерство. Соревнования проходили в нескольких классах - мотоциклы объемом двигателя 50 куб. см, 65, 85, 125, «Open» и «Мастер», сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-секретарь соревнований Андрей Труфанов.

На старт выходили как опытные и титулованные спорстмены, так и начинающие. Самого юного участника соревнований - 5-летнего Арсения Арькова из Волгограда - до его железного коня несли на руках: в грязи под тяжестью амуниции и огромного шлема юный мотоциклист рисковал просто растянуться. Кстати, Арсений стал третьим в классе 50 куб. см. А первое место в этой категории завоевал Максим Безуглов из Каменск-Шахтинска

В классе 65 куб.см первым стал серебряный призер Чемпионата Европы 12-летний Александр Федорцов из Железноводска Ставопольского края. В классе 85 куб. см победил Станислав Дроздов из Новочеркасска, а его отец Николай Дроздов обошел своих соперников в классе «Мастер». В юниорской категории класса 125 куб. см победил волгоградец Владимир Санаров. В этом же классе, кстати, выступала единственная девушка на этих соревнованиях - волгоградка Кристина Ногина. Среди мужчин в этом же классе отличился волжанин Артем Королев. Волгоградцы взяли первое место и в классе «Open» - здесь победа досталась Юрию Лукашу.

Уже во второй раз на волжской трассе состоялись заезды кроссовых квадроциклов (впервые они участвовали в соревнованиях нынешней весной, на открытии мотосезона). Из 6-ти участников первенство одержал волгоградец Владимир Юров.