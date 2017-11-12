На стадионе «Зенит» начался матч между клубами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень»

В воскресенье, 12 ноября, в Волгограде в два часа дня начался матч между местной командой «Ротор-Волгоград» и гостями из футбольного клуба «Тюмень».

Встреча проходит в рамках первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017–2018 на стадионе «Зенит».

Ожидается, что на матче 23-го тура ФОНБЕТ за нашу команду на стадионе будет болеть глава региона Андрей Бочаров.