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На стадионе «Зенит» начался матч между клубами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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На стадионе «Зенит» начался матч между клубами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень»

Сегодня, 14:44СпортСтанислав ЛопатинФото: ижспорт.рф
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