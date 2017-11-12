На стадионе «Зенит» начался матч между клубами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень»
Сегодня, 14:44СпортСтанислав ЛопатинФото: ижспорт.рф
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В воскресенье, 12 ноября, в Волгограде в два часа дня начался матч между местной командой «Ротор-Волгоград» и гостями из футбольного клуба «Тюмень».
Встреча проходит в рамках первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017–2018 на стадионе «Зенит».
Ожидается, что на матче 23-го тура ФОНБЕТ за нашу команду на стадионе будет болеть глава региона Андрей Бочаров.
Стоит отметить, что в настоящее время «Ротор-Волгоград» находится пока на 20-ом месте внизу турнирной таблице.
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