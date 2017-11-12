ФК «Ротор-Волгоград» потерпел поражение от команды из Тюмени
Сегодня, 16:45СпортСтанислав ЛопатинФото: news.sputnik.ru
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Проходивший в воскресенье в Волгограде матч между командами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень» закончился поражением наших футболистов.
Игра в рамках первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017–2018 проходила днем на стадионе «Зенит».
Футболисты «Ротора» стремительно начали игру, создавая опасные ситуации возле ворот противника. И уже на 15-ой минуте первого тайма они смогли забить гол соперникам. Ворота «Тюмени» поразил Иван Столбовой.
Но уже ближе к концу первого тайма гости смогли отыграться. На перерыв футболисты ушли, когда на табло был счет 1:1.
А затем удача вообще отвернулась от волгоградцев. Во втором тайме хозяевам был забит второй гол.
В итоге матч 23-го тура «Ротор-Волгоград» - «Тюмень» завершился со счетом 1:2.
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