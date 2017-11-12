ФК «Ротор-Волгоград» потерпел поражение от команды из Тюмени

Проходивший в воскресенье в Волгограде матч между командами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень» закончился поражением наших футболистов.

Игра в рамках первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017–2018 проходила днем на стадионе «Зенит».

Футболисты «Ротора» стремительно начали игру, создавая опасные ситуации возле ворот противника. И уже на 15-ой минуте первого тайма они смогли забить гол соперникам. Ворота «Тюмени» поразил Иван Столбовой.

Но уже ближе к концу первого тайма гости смогли отыграться. На перерыв футболисты ушли, когда на табло был счет 1:1.

А затем удача вообще отвернулась от волгоградцев. Во втором тайме хозяевам был забит второй гол.