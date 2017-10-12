На ЧМ-2018 в ходе первого этапа продаж подано 3,5 млн заявок на билеты

Сегодня в 12 часов дня по московскому времени завершился первый период продаж билетов на главное спортивное событие четырехлетия - чемпионат мира по футболу-2018.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, спрос на билеты очень высок и намного превышает их реальное количество. С 14 сентября, когда стартовал первый период продаж, до 12 октября болельщиками запрошено 3 496 304 билетa. Хотя еще 11 октября, как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», количество поданных заявок превышало 2 млн.

При этом около 300 тысяч заявок подано на билеты на финал ЧМ-2018, вдвое меньше - на матч открытия. Кстати, самые дорогие билеты на финал обойдутся в 66 тысяч рублей, самые дешевые - в 7 040, на открытие билеты будут стоить 33 тысячи и 3 200 рублей соответственно.

Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября на сайте ФИФА. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди.