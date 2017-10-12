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На ЧМ-2018 в ходе первого этапа продаж подано 3,5 млн заявок на билеты
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На ЧМ-2018 в ходе первого этапа продаж подано 3,5 млн заявок на билеты

Сегодня, 22:50СпортСветлана АлекбароваФото: FIFA.com
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