На ЧМ-2018 в ходе первого этапа продаж подано 3,5 млн заявок на билеты
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, спрос на билеты очень высок и намного превышает их реальное количество. С 14 сентября, когда стартовал первый период продаж, до 12 октября болельщиками запрошено 3 496 304 билетa. Хотя еще 11 октября, как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», количество поданных заявок превышало 2 млн.
При этом около 300 тысяч заявок подано на билеты на финал ЧМ-2018, вдвое меньше - на матч открытия. Кстати, самые дорогие билеты на финал обойдутся в 66 тысяч рублей, самые дешевые - в 7 040, на открытие билеты будут стоить 33 тысячи и 3 200 рублей соответственно.
Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября на сайте ФИФА. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу Россия будет принимать с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира пройдут в 11 городах, в том числе и в Волгограде.
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