Волгоградские ватерполистки победили ханты-мансийских соперниц в Златоусте

В субботу, 11 ноября, в Златоусте женская ватерпольная команда «Спартак-Волгоград» уверенно выиграла у клуба «ЮГРА» из Ханты-Мансийска.

Игра в рамках второго тура чемпионата России проходила в бассейне спортивного комплекса «Уралочка». Уже с начала матча наши спортсменки, ведя в счете, показали, в какой отличной форме они находятся. А в конце поединка подряд 5 голов оказались в копилке волгоградских ватерполисток.

Встреча с ханты-мансийскими соперницами закончилась со счетом 16:6 в пользу нашего клуба, сообщает пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».

Накануне волгоградки также успешно провели в Златоусте стартовый поединок со сборной Казахстана. Итог встречи – 10:20 в пользу команды «Спартак-Волгоград».