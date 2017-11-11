Волгоградские ватерполистки победили ханты-мансийских соперниц в Златоусте
Сегодня, 20:38СпортСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград»/ spartak-volgograd.com
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В субботу, 11 ноября, в Златоусте женская ватерпольная команда «Спартак-Волгоград» уверенно выиграла у клуба «ЮГРА» из Ханты-Мансийска.
Игра в рамках второго тура чемпионата России проходила в бассейне спортивного комплекса «Уралочка». Уже с начала матча наши спортсменки, ведя в счете, показали, в какой отличной форме они находятся. А в конце поединка подряд 5 голов оказались в копилке волгоградских ватерполисток.
Встреча с ханты-мансийскими соперницами закончилась со счетом 16:6 в пользу нашего клуба, сообщает пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».
Накануне волгоградки также успешно провели в Златоусте стартовый поединок со сборной Казахстана. Итог встречи – 10:20 в пользу команды «Спартак-Волгоград».
Две этих победы серьезно укрепили позиции наших спортсменок в турнирной таблице.
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