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Волгоградские ватерполистки победили ханты-мансийских соперниц в Златоусте
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Vasilisa podelschikova1

Волгоградские ватерполистки победили ханты-мансийских соперниц в Златоусте

Сегодня, 20:38СпортСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград»/ spartak-volgograd.com
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