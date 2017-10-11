Сталинградские скачки. Фоторепортаж

В конце сентября в Волжском на территории учебного центра инженерных войск, расположенного на острове Зеленом, прошел конно-спортивный праздник «Сталинградские скачки-2017».

В программу были включены не только состязания по скачкам, но и показательные выступления по джигитовке и конкуру.

А в самих скачках приняли участие наездники из нашего региона, Ростовской области и Калмыкии.