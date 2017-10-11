Сталинградские скачки. Фоторепортаж
Сегодня, 07:11СпортСергей МатанцевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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В конце сентября в Волжском на территории учебного центра инженерных войск, расположенного на острове Зеленом, прошел конно-спортивный праздник «Сталинградские скачки-2017».
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В программу были включены не только состязания по скачкам, но и показательные выступления по джигитовке и конкуру.
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А в самих скачках приняли участие наездники из нашего региона, Ростовской области и Калмыкии.
В рамках состязаний было организовано четыре забега на различные дистанции. В двух из них победили жокеи на ростовских скакунах.
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