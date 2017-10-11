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Разлетелись, как горячие пирожки: на ЧМ-2018 заказано уже 2 млн билетов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Разлетелись, как горячие пирожки: на ЧМ-2018 заказано уже 2 млн билетов

Сегодня, 16:03СпортВиталий КошелевФото: yugtimes.com
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