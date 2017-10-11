Разлетелись, как горячие пирожки: на ЧМ-2018 заказано уже 2 млн билетов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на официальный сайт ЧМ-2018, количество заявок - а их по данным на 11 октября уже подано свыше 2 миллионов - превысило количество доступных билетов. Поэтому заветные для болельщиков билеты будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.
О статусе заявки – удовлетворена она или нет, подтверждена полностью или частично - болельщики узнают в срок до 16 ноября этого года, когда получат соответствующее уведомление. В случае победы в лотерее билеты, приобретенные в ходе первого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Но произойдет это не раньше апреля-мая 2018 года.
Во время лотереи у всех заявок будут одинаковые шансы на успех, вне зависимости от даты их подачи. Поэтому у любителей футбола есть еще почти целый день, чтобы сформировать запрос, указав личные данные.
Затем у болельщиков будет еще две возможности для заполнения заявок –с 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди, затем с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 стартует второй этап продаж по заявкам, а с 13 марта по 3 апреля билеты снова можно будет приобрести в порядке живой очереди.
Организаторы отмечают, что активнее всего заказывают билеты болельщики из России (70% запрошенных билетов). Среди потенциальных иностранных гостей больше всего любителей футбола из Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта.
Спросом особенно пользуются так называемые пакеты билетов на несколько матчей в одном городе. Напомним, что Волгоград входит в числе 11 российских городов, принимающих мундиаль. В городе-герое пройдут четыре игры групповой стадии. Матчи состоятся 18 июня в 21:00, 22 июня в 18:00, 25 июня в 17:00 и 28 июня 2018 года в 17:00. Стоимость билетов - от 1 280 рублей до 12 600 рублей.
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