Разлетелись, как горячие пирожки: на ЧМ-2018 заказано уже 2 млн билетов

Уже завтра, 12 октября, в 12:00 завершится первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу по заявкам. При этом заполнение формы на сайте FIFA.com/bilet не гарантирует болельщикам присутствия на трибунах стадионов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на официальный сайт ЧМ-2018, количество заявок - а их по данным на 11 октября уже подано свыше 2 миллионов - превысило количество доступных билетов. Поэтому заветные для болельщиков билеты будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.

О статусе заявки – удовлетворена она или нет, подтверждена полностью или частично - болельщики узнают в срок до 16 ноября этого года, когда получат соответствующее уведомление. В случае победы в лотерее билеты, приобретенные в ходе первого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Но произойдет это не раньше апреля-мая 2018 года.

Во время лотереи у всех заявок будут одинаковые шансы на успех, вне зависимости от даты их подачи. Поэтому у любителей футбола есть еще почти целый день, чтобы сформировать запрос, указав личные данные.

Затем у болельщиков будет еще две возможности для заполнения заявок –с 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди, затем с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 стартует второй этап продаж по заявкам, а с 13 марта по 3 апреля билеты снова можно будет приобрести в порядке живой очереди.

Организаторы отмечают, что активнее всего заказывают билеты болельщики из России (70% запрошенных билетов). Среди потенциальных иностранных гостей больше всего любителей футбола из Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта.