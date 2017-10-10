Волгоградский «Каустик» одержал первую победу в гандбольной суперлиге

После трёх поражений и двух ничьих волгоградский «Каустик» наконец одержал первую победу в мужской суперлиге чемпионата России по гандболу. В домашней встрече волгоградцы одолели «Пермских медведей».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета физической культуры и спорта, исход матча был далеко не очевиден — «Каустику» попался сильный соперник, хорошо выступающий в ходе чемпионата. Весь первый тайм на площадке ФОК «Молодёжный» разворачивалась напряжённая борьба: гости и хозяева сражались за каждый мяч. Тем не менее «Каустик» оказался напористее и к концу первой половины встречи обеспечил себе преимущество в пять голов.

После перерыва волгоградцы продолжили агрессивную игру и довели разрыв в счёте до восьми безответных мячей. Впрочем, «Пермские медведи» сдаваться не собирались и периодически сокращали отставание. В конечном итоге волгоградские гандболисты всё же обеспечили себе первую победу в суперлиге со счётом 35:32.