Волгоградский «Каустик» одержал первую победу в гандбольной суперлиге
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета физической культуры и спорта, исход матча был далеко не очевиден — «Каустику» попался сильный соперник, хорошо выступающий в ходе чемпионата. Весь первый тайм на площадке ФОК «Молодёжный» разворачивалась напряжённая борьба: гости и хозяева сражались за каждый мяч. Тем не менее «Каустик» оказался напористее и к концу первой половины встречи обеспечил себе преимущество в пять голов.
После перерыва волгоградцы продолжили агрессивную игру и довели разрыв в счёте до восьми безответных мячей. Впрочем, «Пермские медведи» сдаваться не собирались и периодически сокращали отставание. В конечном итоге волгоградские гандболисты всё же обеспечили себе первую победу в суперлиге со счётом 35:32.
Следующую встречу суперлиги «Каустик» проведёт только 4 ноября — волгоградцам предстоит домашний поединок с «Университетом-Невой» из Санкт-Петербурга.
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