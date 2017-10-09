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В Волжском открылся первый в городе спортзал клуба ЦСКА для единоборств
Сюжеты:
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В Волжском открылся первый в городе спортзал клуба ЦСКА для единоборств

Сегодня, 15:45СпортСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации города Волжского
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