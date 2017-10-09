В Волжском открылся первый в городе спортзал клуба ЦСКА для единоборств
Сегодня, 15:45СпортСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации города Волжского
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В минувшую субботу в новой части Волжского состоялось торжественное открытие первого в городе спортивного зала клуба ЦСКА, в котором будут проходить занятия по различным видам единоборств.
Клуб разместился в здании №68а по улице 40 лет Победы в 30 микрорайоне. Здесь созданы все условия для занятий боксом, армейским рукопашным боем, кик-боксингом, смешанными единоборствами и грэплингом, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского.
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Фото: Пресс-служба администрации города Волжского
В торжественной церемонии открытия приняли участие Олимпийские чемпионы Волгоградской области – Елена Исинбаева, Елена Слесаренко, Татьяна Лебедева, Дмитрий Труненков, Максим Опалев, руководители клуба ЦСКА – Марина Купцова, Вячеслав Чиков.
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Фото: Пресс-служба администрации города Волжского
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Фото: Пресс-служба администрации города Волжского
Известные олимпийцы поприветствовали юных спортсменов и пожелали им ярких побед, новых достижений.
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Фото: Пресс-служба администрации города Волжского
В мэрии Волжского отметили, что в новом клубе ребята смогут заниматься абсолютно бесплатно.
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