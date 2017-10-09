В городском парке Волжского проведут областной чемпионат по мотокроссу

Перед этим мотоциклисты смогут проверить свои силы в тренировочных заездах, которые начнутся в 9 утра.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, в соревнованиях примут участие спортсмены в классах «50 см. куб», «65 см. куб», «Open» и «Мастер».

В следующие выходные в центре Волжского пройдет VIII этап открытого чемпионата и первенства Волгоградской области по мотоциклетному кроссу 2017 года.

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