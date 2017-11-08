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«Ротор» сыграл вничью с питерским «Динамо» и остался на последнем месте
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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«Ротор» сыграл вничью с питерским «Динамо» и остался на последнем месте

Сегодня, 16:01СпортВиталий КошелевФото: ВК , футбольный клуб "Ротор"/ https://vk.com/rotorfc?z=photo-36628907_456241219%2Falbum-36628907_00%2Frev
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