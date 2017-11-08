«Ротор» сыграл вничью с питерским «Динамо» и остался на последнем месте
Поэтому однозначно дебют наставника «Ротора» оценивать было трудно. Сегодняшний матч должен был закрепить одну из тенденций, и чаша весов склонилась к самому мирному исходу.
Соперник был не из простых – питерское «Динамо» борется за выход в Премьер–лигу. Но именно эту команду «Ротор» в первом круге разгромил со счетом 3:0, к тому же на выезде.
Уже с самых первых минут гости забрали инициативу и больше контролировали мяч. Однако в первом тайме по воротам чаще били хозяева – два удара против одного. Во втором тайме картина игры не изменилась. «Ротор» осторожничал и пытался поймать свой шанс на контратаке, а гости при малейшем случае тревожили голкипера хозяев.
Во второй 45-минутке питерцы нанесли сразу 5 ударов в створ, тогда как волгоградцы всего один.
Увы, для болельщиков «Ротора» к концу матча на табло горели унылые нули. Еще грустнее волгоградцам при взгляде на турнирную таблицу, где наша команда расположилась в самом низу. Однако от спасительного 15-места нашу команду отделяет всего одна победа.
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