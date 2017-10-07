Волгоградские гандболистки по-прежнему терпят неудачи в новом сезоне
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета физкультуры и спорта, выездной матч начался для волгоградок относительно неплохо – молодым гандболисткам «Динамо-Синары» удавалось держаться на равных с более опытными соперницами. К перерыву хозяйки площадки опережали волгоградскую команду всего на четыре мяча – для гандбола такой разрыв не является критическим, и у волгоградок были все шансы отыграться в начале второго тайма.
Однако из-за череды ошибок и нарушений «Динамо-Синаре» не удалось перехватить ход игры. «Кубань» полностью завладела инициативой и, по признанию тренера волгоградок Николая Измайлова, «просто растоптала» противниц. В итоге встреча завершилась с крайне обидным для волгоградских гандболисток счётом 23:40.
После шестого по счёту поражения и всего одной победы «Динамо-Синара» остаётся одним из аутсайдеров чемпионата. Впрочем, есть некоторая надежда на успех в матче с адыгейской командой «АГУ-АдыИФ», который состоится на этих выходных – клуб из Майкопа не славится особым мастерством и вполне может оказаться «по зубам» волгоградкам.
+7 937 708 14 50