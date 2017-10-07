Волгоградские гандболистки по-прежнему терпят неудачи в новом сезоне

Гандбольный чемпионат России в женской суперлиге по-прежнему складывается неудачно для волгоградского клуба «Динамо-Синара». Ослабленная сменой состава команда на днях проиграла краснодарской «Кубани» с разгромным счётом.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета физкультуры и спорта, выездной матч начался для волгоградок относительно неплохо – молодым гандболисткам «Динамо-Синары» удавалось держаться на равных с более опытными соперницами. К перерыву хозяйки площадки опережали волгоградскую команду всего на четыре мяча – для гандбола такой разрыв не является критическим, и у волгоградок были все шансы отыграться в начале второго тайма.

Однако из-за череды ошибок и нарушений «Динамо-Синаре» не удалось перехватить ход игры. «Кубань» полностью завладела инициативой и, по признанию тренера волгоградок Николая Измайлова, «просто растоптала» противниц. В итоге встреча завершилась с крайне обидным для волгоградских гандболисток счётом 23:40.